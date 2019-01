Vrachtwagen komt met achterste wielen in gracht terecht Kristof Baelus

31 januari 2019

14u52 0 Herentals Donderdagochtend is een vrachtwagen met Roemeense nummerplaat aan Alenblok in Herentals met zijn achterste wielen in de gracht terecht gekomen bij het nemen van een bocht. De bestuurder wist niet dat hij op een zandweg zou uitkomen die bij overmaat van ramp nog eens zeer glad was.

De bestuurder diende in de Greesstraat uit te komen, wegens de werken op de N13 tussen Prima-Lux en Olen kon hij hier niet via de gebruikelijke weg geraken. Hoe verder de bestuurder zich een weg baande door het zandpad, hoe smaller hij de weg zag worden. Toen duidelijk werd dat terugkeren geen optie was kon de bestuurder zijn bocht niet goed nemen en kwam de achterkant van de vrachtwagen in de gracht terecht. De verkorte route die de chauffeur nam zag er volgens hem op zijn gps wel goed uit om de werken te ontwijken.

Voordat de vrachtwagen getakeld kon worden diende eerst gastransportbedrijf Fluxys een technieker langs te sturen. Tijdens het ongeval nam de vrachtwagen een oranje paaltje van Fluxys mee. Uiteindelijk bleek er geen enkel gevaar te zijn en konden de takelwerken van start gaan.