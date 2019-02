Voortaan ook babyboekjes uit te lenen in de bib Kristof Baelus

27 februari 2019

19u17 0 Herentals Vanaf 1 maart start de bibliotheek van Herentals met het uitlenen van babyboekjes.

Er zullen stoffen boekjes, knisperboekjes en badboekjes beschikbaar zijn. Om ze plak- en virusvrij te houden, krijgen de boekjes na elke uitlening een wasbeurt. U kunt ze gratis lenen, want kinderen en jongeren tot 18 jaar zijn gratis lid van de bib.

Ook de consultatiebureaus van Kind en Gezin helpen mee om het voorlezen te promoten. Als je met je baby van zes maanden langskomt bij Kind en Gezin, krijg je een gratis babypakket mee. Daarin zit een eerste babyboekje en een brochure over voorlezen voor baby’s. Als je kindje 15 maanden is, krijg je een bon waarmee je een Boekstartpakket met twee peuterboekjes kunt afhalen in de bibliotheek. Het babypakket is gratis dankzij de steun van de Vlaamse Gemeenschap. Het peuterpakket is een cadeau van de stad Herentals zelf.

Op woensdag 22 mei volgt er nog een Boekstartdag met een feestelijk voorleesmoment.