Voorstelling van historisch jaarboek

In kasteel Le Paige van Herentals, stelde de Herentalse Geschiedkundige Kring zijn jaarlijks historisch jaarboek voor. De 26 editie, die 240 pagina's telt, heeft als hoofdbijdrage een artikel over het beeld van Onze-Lieve-Vrouw van 't Zand. De Kluis, De Roetaert, de geschiedenis van de Goorkens en het Molenven, zijn andere bijdragen. De prijs van het boek bedraagt 29 euro. Vanaf 1 februari kost het naslagwerk 32 euro. Het boek is te verkrijgen bij de dienst Toerisme op de Grote Markt 35 in Herentals.





