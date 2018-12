Voorstelling historisch jaarboek Jef Tegenbos

17 december 2018

14u09 1 Herentals In kasteel Le Paige, Nederrij 135 in Herentals, op zaterdag 22 december om 10.30 uur, zal de Herentalse Geschiedkundige Kring, in samenwerking met Ter Vesten, het 27ste historisch jaarboek voorstellen.

Het boek bevat wetenswaardigheden over Herentals en is geïllustreerd met foto’s en afbeeldingen. De hoofdbijdrage gaat over de portretten van vader Nicolaas Francken en zijn zoon Frans Francken I. Beide beelden staan op het schilderij ‘Aanbidding der Wijzen’ van 1629, dat te bewonderen is in de Sint-Waldetrudiskerk. Het boek telt in totaal 240 pagina’s en kost 29 euro. Het is te verkrijgen tijdens de voorstelling en later op de dienst toerisme, Grote Markt 35 in Herentals. Tijdens de voorstelling zal eveneens het nieuwe tijdschrift Herentaldum worden voorgesteld. Info: www.hgk.be.