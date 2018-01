Voor Peer Stoet mag carnaval al beginnen 27 januari 2018

Na een onderhoudsperiode van enkele maanden bij kOsh campus Scheppersstraat in Herentals is Peer Stoet, de mascotte van de carnavalsstoet in Herenthout, weer 'thuis'. Leerlingen lassen-constructie van de middelbare school staken Peer Stoet in een nieuw jasje aangezien het geraamte aan vervanging toe was.





Houtwormen

Eind september gingen 13 leerlingen uit de richting lassen-constructie aan de slag met het geraamte van Peer Stoet. Het geraamte - gemaakt van riet - zat immers vol houtwormen. Onder leiding van leerlingen Ben Verstappen en Yarne Helsen vervingen zij het rieten geraamte door een aluminiumgeraamte. Het project maakte deel uit van hun eindwerk. Ten laatste in januari moest alles afgewerkt zijn en dat is dus net gelukt. Het resultaat mag er wezen: Peer Stoet ziet er steviger dan ooit uit.





Peer Stoet is zo helemaal klaar voor de volgende carnavalsstoet, die zich op zondag 11 en 18 februari op gang trekt in Herenthout. (WDH)