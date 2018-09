Vijftig jaar De Schuur 05 september 2018

Heemkring Nortrevic uit Noorderwijk, zet op zaterdag 8 en zondag 9 september de schijnwerpers op De Schuur. De Schuur is gekend voor de diverse culturele activiteiten die er de voorbije vijftig jaar werden gehouden. Nortrevic stelt het verleden tentoon. De expositie is op beide dagen toegankelijk van 10 uur tot 18 uur. Wandelaars kunnen zaterdag eveneens deelnemen aan een begeleide natuurwandeling, die om 10 uur en 14 uur van start gaat. De Schuur is gevestigd Pastoorsbos 35 in Noorderwijk. (TJH)