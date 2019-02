Vijftal verkoopt paaseitjes voor het goede doel Kristof Baelus

25 februari 2019

20u11 0 Herentals Vijf leerlingen uit het vijfde jaar ASO van GO! Campus De Vesten uit Herentals verkopen paaseitjes in de strijd voor een finaleplaats in het scholenproject van de Lions Club. Het vijftal zamelt geld in voor een snoezelkar voor de inwoners van Den Troon in Vorselaar.

De leerlingen moesten voor het project een lokaal goed doel kiezen. Het vijftal koos voor Den Troon uit Vorselaar, een gezinsvervangend tehuis voor mensen met een verstandelijke beperking.

“De keuze was niet zo moeilijk, de mama van Daan helpt af en toe in het centrum”, zegt Marie. “Ook mijn mama werkt er af en toe als begeleidster.”

De groep zamelde al geld in met de opbouw en afbraak van de Krawatencross in Lille en ze stonden op de markt met onder koffie, chocomelk en cake.

Snoezelkar

“Met de opbrengst willen we de Den Troon een snoezelkar kopen. Dat is een kar met licht, geluid, geuren en een projector. Een basisuitvoering kost zo’n 500 euro, maar met enkele uitbreidingen kost ze al snel meer dan 3.000 euro”, zegt Robin. “Ook als we niet naar de finale van het scholenproject mogen, blijven we het hele jaar acties organiseren, zodat we Den troon een snoezelkar kunnen geven. Met de hoofdprijs van 1.000 euro zou dat zeker lukken. Op 10 maart verkopen we paaseitjes op de markt in Herentals”, zegt Daan. “We zullen ze trouwens samen met de bewoners van Den Troon verpakken.”