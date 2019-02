Vijfde editie Herentalse Spiegelfeesten door HoMaHe Kristof Baelus

18 februari 2019

21u26 0

Van vrijdag 15 tot zondag 17 maart organiseert Homahe, de vereniging van horeca-uitbaters op de Grote Markt, de vijfde editie van de Herentalse Spiegelfeesten.

Alle festiviteiten vinden plaats in een grote spiegeltent op de Grote Markt. Op vrijdag is er een afterworkparty, en op zaterdag een kindernamiddag en een Mirrorparty. De Spiegelfeesten sluiten zondag af met een brunch en een groot, gratis dansfeest. Meer info kan je vinden via de website van HoMaHe.