Vijf vennootschappen zijn failliet verklaard 01 februari 2018

02u33 0 Herentals De rechtbank van koophandel in Turnhout heeft deze week vijf faillissementen uitgesproken. Eén werknemer verliest daarbij zijn job.

- Aan Groesgoor 39 in Dessel werd Anders Immobiliën bvba failliet verklaard. De vastgoedmakelaar legde zelf de boeken neer. Eén werknemer komt op straat te staan door dit faillissement. Christophe Geukens is aangesteld als curator.





- Ook de zaakvoerder van Turnhout Taxi en Transport Service bvba uit de Duinenstraat 8 in Turnhout gooide zelf de handdoek in de ring. Ook hier is Christophe Geukens de curator.





- In Arendonk werd de bvba Partijhallen uit Roobeek 87 failliet verklaard. Het bedrijf verhandelde verscheidene goederen. Rudi Van Gompel en Tom Robeyns zijn de curatoren.





- Aan De Bossen 11/6 in Turnhout ging J&M bvba failliet. De vennootschap baatte een horecazaak uit. De zaakvoerder legde zelf de boeken neer. Ronny Ceusters treedt op als curator.





- In de Stijn Streuvelsstraat 40 in Beerse vroeg de zaakvoerder van Kainche bvba het faillissement aan. Katty Somers is aangesteld als curator voor de failliete kapperszaak. (JVN)