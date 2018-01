Vijf transmigranten in vrachtwagen aangetroffen 31 januari 2018

De politie Neteland heeft gisterenochtend omstreeks 10.45 uur in de laadruimte van een vrachtwagen aan de Atealaan vijf transmigranten aangetroffen.





De bestuurder van de Turkse vrachtwagen had iets gehoord in de laadruimte en verwittigde daarop de politie, die de vijf mannen oppakte en ter beschikking stelde van de dienst Vreemdelingenzaken. "Het gaat om vijf jonge mannen uit Eritrea. Ze hadden zich verstopt in een laadruimte voor verwarmingstoestellen. Toen we ze aantroffen, verkeerden ze in goede gezondheid. Wanneer ze juist in de vrachtwagen zijn gekropen, is niet duidelijk", vertelt Paul Vervoort van politie Neteland. "Er vond een kleine ondervraging plaats maar de mannen spraken niet echt goed Engels. Het zou wel de bedoeling zijn geweest om naar het Verenigd Koninkrijk te gaan."





De dienst Vreemdelingenzaken gaf de vijf mannen het bevel om het grondgebied te verlaten. (WDH)