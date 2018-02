Vijf skeletten uit 17de eeuw aangetroffen 16 februari 2018

Op de hoek van de Fraikinstraat , Augustijnenlaan en Belgiëlaan zijn gisteren vijf skeletten aangetroffen. Daar zijn momenteel sloopwerken bezig van het voormalige fitness-centrum No Limits. De arbeiders vonden eerst één skelet en daarna nog vier, allemaal in een soort graftombe. Het gaat om archeologische vondsten, want de stoffelijke overschotten dateren uit de 17de eeuw. Een archeoloog en antropoloog werden ingeschakeld voor onderzoek. (WDH)