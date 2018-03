Vier maanden hinder op E34 8 KILOMETER NIEUW WEGDEK VANAF ZATERDAG 3 MAART JEF VAN NOOTEN

01 maart 2018

02u42 0 Herentals Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) start zaterdag 3 maart met een nieuwe fase van de vernieuwing van de E34. Dit keer is een traject van 8 kilometer ter hoogte van Turnhout en Oud-Turnhout aan de beurt. Bestuurders moeten vier maanden lang rekening houden met verkeershinder op de autosnelweg.

In het voorjaar van 2017 werd het wegdek van de E34 tussen Lille en Turnhout aangepakt. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) is nu klaar voor de volgende fase. Van maart tot begin juli wordt het wegdek tussen op- en afrittencomplex Turnhout-West (nr. 23) en Oud-Turnhout (nr. 25) in beide richtingen aangepakt. "Het Agentschap Wegen en Verkeer is al enkele jaren bezig met de grondige vernieuwing van de E34 tussen Antwerpen en Eindhoven. Vorig jaar werd het stuk tussen Lille en Turnhout nog vernieuwd, nu gaan we verder met de vernieuwing van het volgende deel van de snelweg ter hoogte van Turnhout", zegt AWV-woordvoerder Jef Schoenmaekers.





18,7 miljoen euro

"De huidige wegverharding bestaat uit doorlopend gewapend beton en is verouderd. Over een afstand van 8 kilometer wordt de bestaande wegverharding in beide richtingen opgebroken en de volledige wegopbouw vervangen. De Vlaamse overheid investeert dit jaar ongeveer 18,7 miljoen euro om het rijcomfort en de verkeersveiligheid op de E34 te verbeteren."





Ook de heraanleg van dit traject zal gepaard gaan met verkeershinder. Bestuurders mogen zich verwachten aan versmalde rijstroken, en het op- en afrittencomplex Turnhout-Centrum (nr. 24) zal tijdelijk afgesloten worden.





Eerst middenberm

Op één weekend na blijft de E34 tijdens de werken steeds open in beide richtingen, maar het verkeer houdt best rekening met hinder", zegt Jef Schoenmaekers. "In beide richtingen moet het verkeer over twee versmalde rijstroken rijden. Het op- en afrittencomplex Turnhout-Centrum (nr. 24) is vanaf april afgesloten aan de kant waar er gewerkt wordt. In totaal zullen de werken ongeveer vier maanden duren."





Eén weekend dicht

Om de werken zo vlot en veilig mogelijk te laten verlopen, zal er gewerkt worden in verschillende fasen. Vanaf 3 maart starten de voorbereidende werken aan de middenberm. Daarbij worden onder meer tijdelijke doorsteken door de middenberm en pechhavens aangelegd. Het verkeer richting Nederland zal over twee versmalde rijstroken moeten en de op- en afritten van Turnhout-centrum worden verkort. "De vernieuwing van het wegdek zelf start vanaf 3 april 2018 en zal in twee fasen uitgevoerd worden", verduidelijkt Schoenmaekers. "Tijdens fase 1 (april - mei) vernieuwen we het wegdek in de richting van Antwerpen. In fase 2 (mei - juni) wordt het wegdek in de richting van Nederland vernieuwd. Op het einde van de werken zullen we tijdens één weekend (30 juni - 1 juli) nog de nieuwe toplaag in asfalt op de rijweg richting Antwerpen aanbrengen. De snelweg is dan gedurende één weekend dicht voor het verkeer richting Antwerpen."





Tijdens de volledige duur van de werken geldt een snelheidsbeperking van 70 kilometer per uur. Voor motorrijders geldt er tijdens de werken ter hoogte van de werfzone een inhaalverbod.