Vier fietsers meten luchtkwaliteit in stad RESULTATEN BINNENKORT BEKENDGEMAAKT WOUTER DEMUYNCK

02 juni 2018

02u43 0 Herentals De afgelopen maanden deed het stadsbestuur een uitgebreid onderzoek naar de luchtkwaliteit in Herentals, Noorderwijk en Morkhoven. De stad deed daarbij een beroep op vier vrijwilligers, die met een mobiel meetplatform op de fiets de luchtkwaliteit in kaart brachten. De resultaten van het onderzoek worden binnenkort bekendgemaakt.

De vrijwilligers begonnen op 27 april aan hun opdracht en legden gisteren hun laatste fietstocht af. De vrijwilligers fietsten gedurende die periode rond drie fietsroutes, telkens van ongeveer tien kilometer, tijdens de ochtend- en avondspits. Tijdens de fietsroutes werden metingen uitgevoerd met airQmap, een mobiel meetplatform ontwikkeld door VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek in Mol) dat toelaat om de luchtkwaliteit nauwkeurig in kaart te brengen. Enkel bij regenweer bleven de vrijwilligers binnen. Er waren ook drie vaste meetposten verspreid: een aan de Lakenhal, een aan het Dorphuis van Noorderwijk en een aan de Herenthoutseweg, vlak bij de autosnelweg en de industriezone.





42.834 euro

De resultaten van het onderzoek worden binnenkort bekendgemaakt. "Daarna kunnen we eventueel maatregelen nemen", vertelt burgemeester Jan Bertels (sp.a). "Als nu blijkt dat de luchtkwaliteit bij een bepaalde schoolomgeving slecht is, kunnen we overwegen om daar een schoolstraat van te maken waardoor er daar geen verkeer mogelijk is bij het begin en einde van de school." Het stadsbestuur wil de resultaten vergelijken met die van Curieuzeneuzen, waar in Herentals ook heel wat meetpunten van waren. De resultaten van beide meetcampagnes moeten het stadsbestuur in staat stellen om de juiste beslissingen te nemen om de luchtkwaliteit in de stad en deelgemeenten te verbeteren. Het onderzoek werd uitgevoerd door VITO, de kostprijs ervan bedraagt 42.834 euro. Het stadsbestuur wil ook vervolgstudies laten uitvoeren.





Vrijwilligers Fons Van Cauwenbergh, Karolien Rymen en Tim Helsen kregen van het bestuur enkele lokale producten als beloning. Raadslid Hubert Vanooteghem (N-VA) was afwezig wegens vakantie. "Ik en Hubert zijn al jarenlang actief in de milieuadviesraad en het was dus niet meer dan logisch dat we hieraan meededen", vertelt vrijwilliger Fons Van Cauwenbergh. "Ik heb een voorgeschiedenis als arts, dus ik ben erg blij dat er zo'n platform ontwikkeld is. Ik vind het belangrijk om ons te oriënteren, want volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is 1 op de 9 voortijdige sterfgevallen te wijten aan luchtvervuiling."