Vertraging bij afbraak brug over Albertkanaal Kristof Baelus

11 december 2018

17u16 0 Herentals De afbraak van de brug over het Albertkanaal aan de Lierseweg heeft enkele dagen vertraging opgelopen. Aan de zijkanten van de brug zat meer metaal dan verwacht.

De afbraak van het middelste gedeelte van de brug verliep vrij vlot, de twee zijkanten waren moeilijker dan voorzien. “Er zat veel meer metaal in dan we verwacht hadden”, zegt Liliane Stinissen van De Vlaamse Waterweg.

Ook hebben vandalen één van de kranen van de aannemer beschadigd, wat nog vertraging veroorzaakte. “Momenteel zijn er nog enkele dagen wat kleinere werken aan de gang om de afbraak van de brug volledig te beeïndigen”, zegt Stinissen. Maandag werd het kanaal wel al vrijgegeven.

Tijdens de werken is de nieuwe brug al in gebruik als omleidingsweg, zo is er minimale hinder voor het verkeer.