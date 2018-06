Veroordeeld voor twee autodiefstallen 05 juni 2018

De 36-jarige Kristof V. uit Malle is veroordeeld tot een celstraf van 26 maanden voor twee autodiefstallen, diefstal van een laptop en het bezit en gebruik van onder meer amfetamines en GHB. De feiten dateren van de periode augustus tot november 2017. In Herentals ging de man aan de haal met een Toyota Avensis. In Brasschaat stal hij dan weer een MINI. De man werd onder meer gefilmd door bewakingscamera's én hij werd tegengehouden toen hij rondreed met de gestolen MINI. De veroordeelde moet ook nog een schadevergoeding van 2.300 euro betalen en kreeg een geldboete opgelegd van 8.000 euro. (VTT)