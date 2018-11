Vernieuwend kinderboek ‘De Kerstman en de Kerstmuisjes’ van Liesbet Slegers Kristof Baelus

11 november 2018

Liesbet Slegers (43) is al 19 jaar schrijfster van de bekende kinderboeken ‘Karel en Kaatje’ en heeft nu een vernieuwend kinderboek op de markt gebracht. ‘De Kerstman en de Kerstmuisjes’ is een fictie boek terwijl de boeken van Karel en Kaatje steeds een educatief verhaal hebben.



‘De Kerstman en de Kerstmuisjes’ gaat over de Kerstman en zijn kerstelfjes. Elk jaar geven zij alle dieren in het bos een cadeautje, maar dit jaar zijn de kerstelfjes ziek. Gelukkig schieten tien lieve kerstmuisjes de Kerstman te hulp. Het is een vrolijk en inspirerend prentenboek voor kinderen vanaf 3 jaar.

“Het is een fictieboek en dus helemaal anders dan de boeken van ‘Karel en Kaatje’, toch heeft het boek ook gelijkenissen. Zo werk ik nog steeds volgens mijn herkenbare methode, een mix van tekeningen en foto’s van echte materialen zoals bijvoorbeeld stro en hout. Het is voor mij vernieuwend om een boek als dit te maken.” zegt Liesbet Slegers.

Het boek is een extra dik boekje over Kerstmis. Het is voorzien van enkele leuke extra’s zoals onder andere een kortverhaal over de Kerstman, een educatief spelletje en een liedje. ‘De Kerstman en de Kerstmuisjes’ wordt net zoals haar boeken van ‘Karel en Kaatje’ boeken uitgegeven door uitgeverij Clavis.

Volgend jaar bestaan de boeken van ‘Karel en Kaatje’ al 20 jaar, een verjaardag die niet onopgemerkt voorbij zal gaan.