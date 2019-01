Vernieuwde eerste graad met ‘kOsh op 4 wijzen’ Kristof Baelus

21 januari 2019

23u22 0 Herentals KOsh werkte een ambitieus programma uit naar aanleiding van de vernieuwing die op één september van start gaat in het secundair onderwijs. De school zal het algemene basispakket van 27 uur aanbieden, de overige uren kunnen de studenten invullen naar gelang hun interessegebieden.

De school doopte het project ‘kOsh op 4 wijzen’, een unieke slogan die verwijst naar het vak voeding waarvoor de leerlingen zullen kunnen kiezen.

Ook het pakket basisvorming, dat 27 uur omvat, bevat enkele nieuwigheden. Deze zijn echter hetzelfde voor heel Vlaanderen. Zo verwelkomen de scholen het vak mens en samenleving, krijgen ze een uurtje extra Engels en een uurtje minder Nederlands.

“KOsh kiest voor een extra uurtje LE-V-EL, de afkorting van ‘leren leven met elkaar’. Naar gelang de noden van de leerlingen bevat dit leren lezen, herhaling en verdieping Frans, Nederlands en wiskunde, ICT, begrijpend lezen of leren omgaan met faalangst”, zegt coördinerend directeur Patrick Heremans.

Unieke keuzepakketten

De overige vier uren worden bij kOsh ingevuld met een keuze uit drie pakketten. De leerlingen kunnen kiezen uit een 2 + 2 urenpakket uit twee verschillende interessegebieden, een 4-uren pakket binnen je interessegebied of het totaal nieuwe concept Kies-Wijzer. Deze laatste bevat een waaier aan mogelijkheden die de school zal aanbieden uit verschillende interessegebieden.

“Nieuw in het 2 + 2 urenpakket zijn de mogelijkheden sport en voeding, in het 4-uren pakket is dat moderne talen. Het extra pakket ‘ontdek je talenten’ is er voor leerlingen zonder getuigschrift van het basisonderwijs.” klinkt het.

Ouders en toekomstige leerlingen die meer informatie wensen over het nieuwe systeem en de mogelijkheden hiervan kunnen op woensdag 27 februari om 19 uur en om 20 uur terecht op de info-avond voor de eerste graad in Campus Ieperstraat.