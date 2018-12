Verkiezingen nog niet geldig na beschuldigingen aan N-VA Herentals Start van nieuwe bestuursperiode kan mogelijk weken vertraging oplopen Kristof Baelus

10 december 2018

19u00 2 Herentals Ook na de gemeenteraadsverkiezingen in oktober blijft de politieke situatie in Herentals zeer onduidelijk. Open Vld HNM, sp.a, Groen en Herentals-Anders vechten onregelmatigheden aan rond de verkiezingsuitgaven van N-VA Herentals. Ze hebben hun bemerkingen overgemaakt aan de Raad voor Verkiezingsbetwistingen, zij zullen de zaak verder onderzoeken.

Dit onderzoek heeft tot gevolg dat de verkiezingen in Herentals voorlopig niet geldig verklaard kunnen worden, en dat de installatie van de nieuwe gemeenteraad niet kan plaatsvinden. Deze was gepland voor 2 januari maar de zitting van de Raad van Verkiezingsbetwistingen over deze kwestie staat pas 3 januari op het programma.

Volgens bovenstaande partijen zou N-VA Herentals ontoelaatbare financiering en campagnevoering gebruikt hebben, dit zowel binnen als buiten de sperperiode. “Reeds in de aanloop naar de verkiezingen van 14 oktober waren er tal van meldingen door bezorgde burgers over mogelijke ontoelaatbare financiering en campagnevoering door N-VA Herentals. Na de verkiezingsdag zijn deze bezorgdheden van burgers blijven binnenstromen”, zegt Peter Verpoorten namens de verenigde Herentalse partijen.

N-VA zou volgens de verenigde Herentalse partijen onder andere waardebons uitgedeeld hebben via een actie op broodzakken door lijsttrekker Yoleen Van Camp en Pascal van Nueten, etentjes hebben weggegeven door N-VA-team Morkhoven, het uitdelen van koffie, drank en koffiekoeken op 15 september aan het Netepark en het organiseren van eetdagen voor enkele Herentalse verenigingen. Ook zou N-VA volgens het bezwaarschrift waardebonnen hebben uitgedeeld in ruil voor het hangen van affiches, het plaatsen van borden en het hangen van autoaffiches.

Bij N-VA ontkennen ze formeel dat er ook maar iets niet correct is verlopen. “Wij betreuren dat de verliezers van de verkiezingen louter uit rancune en om ons te schaden zich inlaten met dergelijke valse beschuldigingen. We vinden het niet netjes maar liggen er ook niet van wakker”, aldus Arnout De Cuyper van N-VA Herentals.

Open Vld HNM, sp.a, Groen en Herentals-Anders hebben beslist om de meldingen van deze onregelmatigheden over te maken aan de Raad van Verkiezingsbetwistingen voor verder onderzoek. “Voor ons is het van het allergrootste belang dat de burgers van onze stad duidelijkheid krijgen over deze meldingen, zodat we weten of de verkiezingen van 14 oktober in Herentals vrij en eerlijk zijn verlopen” aldus Peter Verpoorten.

“Wij kennen de regels inzake verkiezingsuitgaven zeer goed, die zijn terecht streng en duidelijk. Alles is met zekerheid correct verlopen en dat zullen wij ook bewijzen bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen. Punt per punt zullen we de valse beschuldigingen weerleggen met alle bewijsstukken op tafel. Het bedrag dat politieke partijen mogen uitgeven, is ook beperkt tot een maximum. Hier zitten wij ruimschoots onder”, klinkt het bij N-VA Herentals.

“Wij vinden het wel vervelend dat hierdoor de start van de nieuwe bestuursperiode mogelijk enkele weken vertraging zal oplopen. Vooral voor de extra gemeentelijke administratie is dit vervelend. Dit betekent voor hen heel wat extra werk en kosten, hier zal niemand beter van worden. Sp.a en Groen dragen hierin een grote verantwoordelijkheid”, zegt Verpoorten.

Herentals is de enige plaats in de Kempen waar de verkiezingsuitslag nog niet goedgekeurd is.