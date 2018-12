Verkeerschaos nadat slagboom in bovenleiding terecht komt Wouter Demuynck

21 december 2018

20u59 0 Herentals Aan de spoorwegovergang aan de Lichtaartseweg is vrijdagavond iets voor 18 uur een slagboom in de bovenleiding terechtgekomen, vermoedelijk door de wind. Daardoor was er twee uur lang geen treinverkeer mogelijk tussen Herentals en Mol/Turnhout.

Het probleem zorgde niet enkel voor hinder bij het treinverkeer, ook het wegverkeer was in chaos verzeild geraakt met ellenlange files als gevolg. Brandweerzone Kempen en Infrabel kwamen ter plaatse om het euvel te verhelpen. Treinen die zich in de buurt bevonden werden geëvacueerd, de treinreizigers werden naar het station van Herentals gebracht. Er raakte niemand gewond.

Omstreeks 20 uur was er weer trein- en wegverkeer mogelijk aan de spoorovergang.