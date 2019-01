Verdachte blijft in cel na moord op Sonja Mertens JVN

15 januari 2019

15u49 0

De raadkamer in Turnhout heeft dinsdag de aanhouding verlengd van de 48-jarige Danny S. uit Herentals. De man zit ruim vier maanden achter de tralies na de dood van zijn vriendin Sonja Mertens (56). Het slachtoffer kwam op 5 september 2018 om het leven na een hoogoplopende ruzie in de woning van Danny S. in de Nijverheidsstraat in Herentals.

Sonja Mertens werd zwaar toegetakeld in de badkamer van de woning. Nadat de vrouw geen teken van leven meer vertoonde, trok Danny S. naar zijn zus. Die overtuigde hem de politie te verwittigen. Toch zette S. het nog op een lopen, maar één dag later kon hij worden opgepakt in een chalet in een bos in de buurt. Danny S. wordt verdacht van moord, maar heeft altijd ontkend dat hij de intentie had om zijn vriendin te doden. Volgens vrienden van het slachtoffer had de vrouw al vaker klappen gekregen van haar vriend.