VBS De Wegwijzer gaat voor betere zichtbaarheid Kristof Baelus

05 november 2018

Vrije Basisschool ‘De Wegwijzer’ neemt deel aan de FLITS-actie om leerlingen te wijzen op het belang van zichtbaarheid als zwakke weggebruiker in deze donkere dagen.

Met de FLITS-actie, die loopt van 5 oktober tot en met 1 maart, wil de school ouders en kinderen stimuleren om te voet of met de fiets naar school te komen, maar wel met extra aandacht voor veiligheid en zichtbaarheid. Ook wil De Wegwijzer het autoverkeer rond de school zo terugdringen.

De school zal verschillende acties organiseren, zoals een grote fietsrace per klas, een winterwandeling en er zullen onaangekondigd flitsacties gebeuren. Een flitsteam gaat op pad in de omgeving van de school. Leerlingen die met de fiets of te voet komen en een fluohesje dragen zullen kans maken op een toffe beloning.