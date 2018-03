Vandalen vernielen trollenkoning in nieuw speelbos 29 maart 2018

02u32 0 Herentals Afgelopen weekend vernielden vandalen de houten trollenkoning die aan de ingang van het nieuwe 'magische' speelbos staat. Het speelbos naast de Begijnenvest werd pas midden februari geopend.

Het was Peter Verpoorten, lijsttrekker van Groen die de vernieling maandagochtend ontdekte. "Het speelbos ligt op mijn vaste route naar de school van mijn kinderen dus ik kom daar elke dag voorbij. Die ochtend zag ik dat dat herkenningspunt, de trollenkoning, was vernield. Ik was zo kwaad dat ik er een foto van nam en deelde op Facebook om de daders te vinden. Ik stuurde ook een mailtje naar de stad met de vraag of ze deze konden herstellen." Peter kreeg enorm veel reacties op zijn Facebookpost. "De stad heeft deze oproep gezien en besloot om het houten figuurtje op te halen en te herstellen."





De stad gaat het houten figuur op een metalen sokkel zetten. "Ik hoop dat het helpt." Wie vorig weekend iets gezien heeft, mag contact opnemen met Peter Verpoorten op 0499/22.49.96 .





"Hopelijk vinden we de vandalen." (MVBO)