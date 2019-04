Vanaf komend weekend Paasfoor op Grote Markt van Herentals Jurgen Geyselings

16 april 2019

Vanaf komende zaterdag 20 april tot en met woensdag 24 april staat de Paaskermis naar jaarlijkse traditie op de Grote Markt van Herentals. Het stadsbestuur zal de kermis officieel openen op zaterdag 20 april om 18 uur met een rondgang over de kermis. Fanfare Zucht naar Kunst, uit de Herentalse deelgemeente Morkhoven, zorgt voor muzikale begeleiding en de Paashaas deelt paaseitjes uit aan de aanwezige kinderen. De kermis is elke dag geopend van 14 tot 21 uur. Op zondag start de kermis al een uurtje eerder om 13 uur. Tenslotte staat er op woensdag 24 april de familiedag op het programma, de verschillende attracties zullen dan tegen een goedkopere prijs hun bezoekers ontvangen.

Om alles vlot te laten verlopen, is de Grote Markt autovrij van woensdag 17 april om 7 uur tot donderdag 25 april om 12 uur. In het Hofkwartier, de Zandstraat (tussen Grote Markt en Collegestraat), de Koppelandstraat (tussen Grote Markt en Nonnenstraat) en de Kloosterstraat is er in die periode geen doorgaand verkeer mogelijk. Het eenrichtingsverkeer wordt opgeheven.

Het multifunctioneel terrein aan de voetbalvelden op de Herenthoutseweg is voorbehouden voor de kermiskramers. Tevens geldt er tijdens de kermisperiode een parkeerverbod aan de Oud-Strijderslaan tussen de Sint-Jobsstraat en de ovonde aan kledingzaak Wellens.