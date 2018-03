Vanaf juni trouwen in kasteel Le Paige 19 maart 2018

Herentalsenaren trouwen vanaf 22 juni 2018 in kasteel Le Paige aan de Nederrij in Herentals. Momenteel is de standaardlocatie voor huwelijken de Lakenhal, maar als er evenementen plaatsvinden op de Grote Markt worden de huwelijken verplaatst naar het kasteel. Vanaf eind juni wordt het kasteel de vaste plaats voor huwelijken, omdat er op de Grote Markt meer en meer evenementen plaatsvinden en Herentalsenaren vaker kiezen voor Le Paige. Om een rechte lijn te trekken voor alle huwelijken en tegemoet te komen aan de vraag van de koppels, besliste het college van burgemeester en schepenen om huwelijken standaard te laten plaatsvinden in Le Paige. (MVBO)