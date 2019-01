Van droom tot unieke foodtruck met ‘ijsjeswafels’ Kristof Baelus

27 januari 2019

15u29 0 Herentals Wat begon met een droom eindigde na lange tijd voor Anke Nevens (34) in de realisatie van een eigen foodtruck waar ze momenteel haar unieke ‘ijsjeswafels’ en andere zoetigheden verkoopt. Elke vrijdagvoormiddag kan je haar vinden op de wekelijkse markt in Herentals.

Het idee om een eigen foodtruck uit te baten was er bij Anke al lang, maar de aankoop van een huis en een kindje besliste hier anders over. Nu haar dochtertje Louise (4) al wat ouder is waagde Anke haar toch aan haar droom.

Foodtrucks zijn al even een hype en wafels zijn ook bij iedereen gekend, Anke gaf er echter haar eigen smaak aan. “Mijn man Dave is bakker en hij is mee aan de slag gegaan in onze keuken. We zijn zelf beginnen experimenteren met bestaande recepten maar waren niet tevreden”, zegt Anke. Uiteindelijk bedachten we ons eigen recept waar we zeer tevreden van zijn.”

Gezien wafels reeds op elke markt verkocht worden bedacht Anke en haar man een uniek concept. “Met onze ijsjes wafels hebben we een rechthoekige wafel op een stokje, voorzien wan de lekkerste toppings”, klinkt het. De wafels zijn niet alleen lekker maar ze ogen ook mooi, wat het extra aantrekkelijk maakt.”

Anke werkt nog vier dagen in de week in de verkoop maar haar doel is om haar ooit volledig te kunnen focussen om haar foodtruck. Daarom bleef het niet bij haar unieke wafels maar maakt ze ook verse speculoos en verse churros. Voor beide lekkernijen bedachten Anke en haar man eveneens hun eigen recept.

Ondertussen verbouwde Anke en Dave hun garage tot een kleine industriële keuken waar ze de nodige voorbereidingen kan treffen. Om het geheel nog aantrekkelijker te maken verkoopt ze ook smulpakketten met al het zelfgemaakte lekkers. Meer info kan je vinden op de Facebookpagina van Anke’s Smulmobiel.