Unieke collectie dierenschedels van museum Schedelhof verkocht Kristof Baelus

25 februari 2019

13u08 0 Herentals De volledige verzameling van 1200 dierenschedels van museum Schedelhof in Morkhoven is drie jaar na het overlijden van oprichter Ward Geldhof verkocht. Na zijn overlijden werd het museum tijdelijk gesloten.

Door zijn job in de Antwerpse Zoo leerde de man hoe hij de dierenkarkassen moest opkuisen, nadien bouwde hij in een chalet in zijn achtertuin een schedelmuseum met schedels van onder andere een ijsbeer, een tijger, een neushoorn en zelf het volledig geraamte van een giraf. Van kleine tot grote dieren, je kon het zo gek niet bedenken of Ward had ze in zijn museum.

Het museum was erg in trek bij scholen en studenten dierengeneeskunde die met veel enthousiasme een gratis rondleiding kregen van Geldhof. Een uit de hand gelopen hobby werd al snel het levenswerk van de man, een werk dat op zijn minst uniek te noemen was.

Toen de bezieler op 86-jarige leeftijd kwam te overlijden sloot het museum voorlopig de deuren, nu valt het doek definitief over het beroemde Schedelhof. Zoals Ward zelf altijd wilde zal de collectie niet gescheiden worden maar is ze in zijn geheel verkocht aan een buitenlandse verzamelaar. Voortaan zullen de unieke schedels en skeletten elders prijken.