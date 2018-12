Uniek pop-up restaurant in voormalig koetshuis Kristof Baelus

09u30 0 Herentals Vanaf januari kan je elke maand één weekend lang terecht in het pop-up restaurant in Koetshuis Le Paige voor een heerlijk diner. In december kan je er in het weekend nog een winterbar vinden. Koetshuis Le Paige was het voormalige koetshuis van Remi Le Paige die zijn buitenverblijf, Kasteel Le Paige, had aan de overkant van de straat.

Op 28, 29 en 30 december kan je je nog laten onderdompelen in een gezellige wintersetting in de pop-up winterbar in Koetshuis Le Paige. Je kan alvast rekenen op de nodige hits en aangepaste muziek om er een gezellige avond van te maken.

Vanaf januari kan je er een pop-up restaurant terug vinden. Het restaurant zal elke maand één weekend open zijn, in telkens een ander thema. Dit thema zal niet enkel de rode draad vormen in de gerechten maar je zal van het gastronomisch menu kunnen genieten in een aangepast decor. Zo zal januari in het thema Fireworks zijn, in februari kan genieten van het thema Afrodisiaca, in maart bestaat de rode draad uit het thema Illusion, The Roots brengen je in april terug naar de stille Kempen met topproducten van lokale handelaars. Afsluiten doet het pop-up restaurant in mei in stijl met het thema Le-grand chef.

Meer info omtrent de menu’s en reservaties kan je vinden via www.le-paige.be.