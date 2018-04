Uitslaande brand bij bedrijf Pentair ZWARTE ROOKPLUIM KILOMETERS VER TE ZIEN MARLIES VAN BAEL

10 april 2018

02u35 0 Herentals Bij het bedrijf Pentair aan de Toekomstlaan in Herentals heeft gisteren een

zware brand gewoed. De brand brak





gisteren rond 10.45 uur uit aan het dak.





De zwarte rookwolk was kilometers ver te zien. Bedrijven in een straal van 100





meter werden uit voorzorg ontruimd.





De brand ontstond aan de afzuiginstallatie in het dak van het bedrijf, dat waterpompen en zuiveringsinstallaties voor zwembaden produceert.





Het vuur sloeg over op het platdak van het bedrijf, dat met bitumen (teer) is aangelegd. Dat zorgde voor een enorme zwarte rookwolk die van kilometers ver te zien was.





De brandweerkorpsen van Herentals, Herenthout en Grobbendonk kwamen ter plaatse om te blussen.





Bevangen door rook

"De brand woedde niet zo ver weg van veel brandgevaarlijke producten", zegt commissaris Jan Peelaerts van brandweerzone Kempen. "Het gebouw heeft binnenin ook enorme schade op gelopen."





De personeelsleden werden geëvacueerd. Drie van hen raakten bevangen door rook. Zij werden ter plaatse verzorgd en ter controle overgebracht naar het ziekenhuis. De Toekomstlaan werd onmiddellijk afgesloten. De besturders op de E313 werden verwittigd om ramen gesloten te houden en de airco-installatie tijdelijk uit te schakelen. Kort na de middag was de brandweer nog steeds aanwezig aan het bedrijf.





"De brand was snel onder controle, maar momenteel zijn onze mensen nog een deel van het dak aan het afbreken maar we moeten het achterste deel van het bedrijf goed in de gaten houden Er woedt namelijk nog een smeulende brand in de silo achteraan", aldus Peelaerts nog.





Weg afgesloten

Ook de afzuiginstallatie werd binnenin geblust, omdat er rook uit bleef komen. Volgens de politie werd het buurbedrijf Deca ook preventief ontruimd.





Aan de overkant van het bedrijf was Gert Govaerts ooggetuige van het hele gebeuren. Hij staat er elke werkdag met zijn hamburgerkraam.





"Ik zag opeens enorm veel zwarte rook vanachter aan het bedrijf en heb direct mijn gsm genomen en heb alles gefilmd", zegt hij. "Die geur was niet te harden, dat stonk enorm. Je ruikt het nu nog", zei hij gisterenmiddag.





Omdat de Toekomstlaan tot 13 uur afgesloten was voor alle verkeer, konden er ook geen klanten naar zijn hamburgerkraam komen.





"Ik heb er toch een dik uur tussenuit gelegen omdat er niemand meer door kon, zo heb ik wel veel minder kunnen verkopen dan op andere dagen. Enkele vaste klanten kwamen wel te voet naar hier dus daar was ik blij om."