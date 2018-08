Uitreiking van Nestors in 't Schaliken 22 augustus 2018

In cultuurcentrum 't Schaliken vindt op zaterdag 25 augustus de jaarlijkse uitreiking van de Nestors plaats. Deze wedstrijd van tijdschrift 'Heibel', de cultuurraad en het stadsbestuur van Herentals bekroont mensen die een lange staat van verdienste hebben in de Vlaamse culturele wereld. Dit jaar zijn zangeres Marva en auteur en scenarist René Swartenbroeckx de laureaten. Tony en Karin Decap brengen samen met Ingrid Ryken een muzikale ode aan het muzikale levenswerk van Marva. Ook acteur Erik Goris doet zijn duit in het zakje. Frans Depeuter en Cas Goossens brengen een laudatio voor de twee laureaten. De uitreiking begint om 15 uur, de toegang is gratis. (TJH)