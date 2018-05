Twintig postpunten in de Kempen 19 mei 2018

02u46 0 Herentals Het aantal postpunten in de Kempen is de voorbije jaren op peil gebleven. Er zijn wel opmerkelijke verschillen tussen de gemeenten.

Terwijl Mol drie postpunten heeft, zijn er verscheidene gemeenten waar geen enkel postpunt is. "De dienstverlening van De Post blijft op peil in onze regio. "In 2013 waren er 19 postpunten, in 2017 20. Daarnaast telt elke gemeente of stad in de Kempen nog een officieel postkantoor", zegt Yoleen Van Camp (N-VA) die de cijfers opvroeg bij minister De Croo. "De meeste postpunten in de Kempen bevinden zich in Mol, daar heeft men er drie. Er zijn echter ook heel wat gemeenten waar geen enkel postpunt is, zoals onder andere Balen, Herenthout, Herselt, Olen en Oud-Turnhout. Tussen 30 en de 40% van de postpunten in onze regio bevinden zich in een dagbladhandel."





Van Camp juicht toe dat de dienstverlening van Bpost op peil is gebleven. "Hoewel er steeds meer via digitale weg gecommuniceerd wordt, blijven veel mensen vertrouwen op papieren post. Bovendien is het vaak voordeliger om online bestellingen te laten leveren in een postpunt." (JVN)