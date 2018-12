Twerk organiseert Chocolate4Life Jef Tegenbos

13 december 2018

Twerk, de sociale werkplaats voor mensen met autisme in Herentals, organiseert tot 22 december Chocolate4Life. Het doet dat in de pop-up die gevestigd is in de Collegestraat 12 in Herentals. Voor Twerk was het bijna afgelopen jaar een enorm groot succes. Er werden vijf nieuwe mensen tewerkgesteld. Er werd niet minder dan 11 ton chocolade geproduceerd. 35.000 paaseieren, 100.000 figuurtjes van Sinterklaas en 3.000 kilogram pralines gingen de deur uit.

De deuren van de pop-up zijn dagelijks geopend van 10 uur tot 17 uur.