Twerk opent ‘Paas-Pop-Up’ Jef Tegenbos

26 maart 2019

Twerk, het Herentalse maatwerkbedrijf waar mensen met autisme aan het werk zijn, opent de komende weken een ‘Paas-Pop-Up’.

“Vorig jaar produceerden we reeds 35.000 paaseitjes”, zegt directeur Bart Michiels van Twerk. “Na de investeringen in machines en onze ateliers is dit jaar is onze capaciteit nog uitgebreider. Daardoor kunnen we twintig procent meer produceren. Naast paaseieren zijn er nog veel andere lekkere dingen die wij produceren, en die eveneens te verkrijgen zijn.”

De ‘Paas-Pop-Up’ van Twerk is gevestigd in de Collegestraat 12-14 in Herentals. De winkel is tot en met vrijdag 19 april, van maandag tot en met vrijdag, geopend van 9 uur tot 16.30 uur.