Tweede skatepark opent aan Sint-Janneke 24 mei 2018

Herentals heeft er, na dat in het Stadspark, een tweede skatepark bij, op het terrein van Sint-Janneke aan de Herenthoutseweg. De skaters kozen deze keer voor een zogenaamd streetpark, zonder de bekende grote kuip.





Eind 2016 ging in het Stadspark het eerste skatepark open. Dat werd al gauw een doorslaand succes. Dat er een tweede zou komen, was sowieso al in de planning van het stadsbestuur opgenomen. "Ook nu mochten de skaters zelf hun mening geven over het ontwerp", vertelt schepen van Jeugd Bieke Baeten (sp.a). "Het is een totaal ander park geworden: een streetpark waar situaties in de straat worden nagebootst"





Aan Sint-Janneke was al een skatepark, maar dat bestond uit mobiele elementen. "Dat was niet veilig meer, daarom hebben we voor een betonnen constructie gekozen", aldus nogBaeten. (WDH)