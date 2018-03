Tweede leven voor omgewaaide bomen VRIJWILLIGER GEBRUIKT HOUT VOOR TAKKENWAL EN ZITBANKJES WOUTER DEMUYNCK

26 maart 2018

02u27 0 Herentals De zes waardevolle, inlandse eiken langs de Begijnenvest die sneuvelden tijdens de januaristorm, krijgen dankzij Guy Van Leemput een tweede leven. Gisteren werkte hij al een takkenwal in het speelbos af, later maakt hij van het mooie eikenhout nog twee zitbanken.

De januaristorm veroorzaakte heel wat ravage. Ook aan de Begijnenvest, waar zes stevige eiken sneuvelden. Het was niet meteen duidelijk wat er met de bomen moest gebeuren, tot Guy Van Leemput zelf naar het stadsbestuur stapte met de vraag of hij iets creatiefs en duurzaams met de bomen mocht doen. "Ik ben ingegaan op de offerte van het bestuur", vertelt Guy. "Uiteindelijk heb ik geen bedrag op tafel moeten leggen omdat ik van plan was om zitbanken te maken. Zoiets zou het stadsbestuur ook geld kosten, dus dan was de keuze snel gemaakt."





Guy is leerkracht wiskunde aan het Sint-Jozefcollege in Turnhout, maar is ook deeltijds kunstenaar. Hij werkt vaak met hout. "Ik had sowieso al een tijdlang het idee om eikenbomen te kopen. Het hout moet tien jaar drogen, maar daarna kan je er mooie dingen mee maken, zoals deuren of parket. Toen ik die bomen hier zag liggen, vond ik het meteen heel knap hout. De oudste eik, met een diameter van ongeveer één meter, is maar liefst 120 jaar oud." De twee zitbanken in het speelbos moeten voor het einde van de lente al klaar zijn. Met de rest van het hout heeft Guy nu al een takkenwal gemaakt, waar spelende kinderen een kamp kunnen bouwen. "Zo'n takkenwal zorgt voor variatie in het bos", vervolgt Guy. "Het is dood hout dat opnieuw leven brengt. Ik vond dat een fantastisch idee." Het hout dat nog overblijft, mag Guy zelf meenemen. "Voor mijn kinderen zal ik ook nog enkele planken meenemen. Een deel zal ik ook nog als brandhout gebruiken."





Mooi idee

Gisterenvoormiddag kwamen enkele leden van de lokale afdeling van Groen Guy een handje toesteken. Onder meer voorzitter Tobias Daneels kwam hout verzagen en hielp met de takkenwal. "Toen we hoorden van het project van Guy ter ore, waren we meteen van plan om te komen helpen", vertelt Lieve Snauwaert, die voor Groen in de gemeenteraad zetelt. "Als je zoiets alleen moet doen, dan ben je drie dagen bezig. Ik vind het mooi dat het hout op een duurzame manier een nieuw leven krijgt."