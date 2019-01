Twee wagens botsen frontaal op Ringlaan: bestuurder levensgevaarlijk gewond Kristof Baelus

30 januari 2019

19u11 2 Herentals In Herentals is woensdagavond omstreeks 17.30 uur een zwaar ongeval gebeurd. Op de Ringlaan ter hoogte van de brug over de Kleine Nete botsten twee wagens frontaal. Eén bestuurder werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gevoerd.

Na de zware klap werd één van de wagens werd weggekatapulteerd. Die kwam tegen een bestelwagen terecht, die ook zware schade opliep. De 63-jarige bestuurder van de bestelwagen raakte lichtgewond en zou later zelf een dokter raadplegen. Bij het ongeval raakte de 57-jarige G.T. uit Westerlo levensgevaarlijk gewond. Hij vecht nog steeds voor zijn leven in het UZA in Edegem. De andere bestuurder, de 24-jarige M.T. uit Lille, werd met lichtere verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Meteen na het ongeval werd de Ringlaan in beide richtingen afgesloten van het kruispunt met de Sint-Jobsstraat tot aan de brandweerkazerne van Herentals. Er werd een omleiding voorzien via de parallelwegen. Een deskundige kwam na het ongeval ter plaatse om de oorzaak te achterhalen, momenteel is deze nog niet bekend. Na de vaststellingen deed politiezone Neteland een beroep op een strooiwagen van Agentschap Wegen en Verkeer omdat de rijbaan tijdens het ongeval door de sneeuwval zeer glad geworden was.