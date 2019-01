Twee wagens botsen frontaal op elkaar op Ringlaan: één persoon in kritieke toestand Kristof Baelus

30 januari 2019

19u11 0 Herentals In Herentals gebeurde op woensdagavond omstreeks 17.30 uur een zeer zwaar ongeval op de Ringlaan ter hoogte van de brug over de Kleine Nete. Een persoon werd daarbij in kritieke toestand naar het ziekenhuis gevoerd.

Op de Ringlaan botsten twee wagens frontaal op elkaar waarna één van de wagens werd weggekatapulteerd. Deze wagen kwam tegen een bestelwagen terecht die hierbij ook grote schade opliep.

Bij het ongeval raakte één persoon levensgevaarlijk gewond, de andere bestuurder werd eveneens met lichtere verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Meteen na het ongeval werd de Ringlaan in beide richtingen afgesloten van het kruispunt met de Sint-Jobsstraat tot aan de brandweerkazerne van Herentals.

De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend, momenteel loopt er een onderzoek naar de omstandigheden. Tot dit is afgerond zal de Ringlaan in beide richtingen afgesloten blijven. Er is een omleiding voorzien via de parallelwegen.