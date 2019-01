Twee rode brievenbussen in woonwijken verdwijnen: “Het is een beperking in de dienstverlening” Kristof Baelus

19 januari 2019

20u54 0 Herentals Bpost besliste om zijn netwerk van rode brievenbussen te laten dalen omdat er steeds minder brieven worden verzonden. Ook in Herentals verdwenen er enkele rode brievenbussen. Jan Bertels (sp.a) is hiermee niet tevreden en liet ook blijken via zijn Facebookpagina.

In Herentals zijn er enkele jaren geleden al een paar brievenbussen uit het straatbeeld verdwenen, ook nu zullen er nog twee rode brievenbussen verdwijnen. Als bpost de brievenbussen in de Populierenlaan en de Waterloostraat zal verwijderen blijven er in de stad nog 20 rode brievenbussen over.

“Het gaat mij vooral om het principe”, zegt Jan Bertels (sp.a). “Oudere bewoners in de Herentalse woonwijken hebben niet allemaal een computer. Zij willen graag hun brief gewoon naar de postbus kunnen brengen. Het is jammer dat dit weer een beperking is in de dienstverlening van bpost.”

Bij bpost zijn ze er echter van overtuigd dat de dienstverlening geen hinder zal ondervinden van deze ingreep.

“In vergelijking met de buurlanden blijft de dekkingsgraad van het brievenbussennetwerk van bpost één van de beste in Europa”, klinkt het bij bpost. “ Er is steeds een goed alternatief in de buurt, ook aan het netwerk van postpunten en postkantoren veranderen we niets. Hier kunnen mensen ook hun brieven afgeven. Mensen met een beperkte mobiliteit kunnen hun brieven nog steeds met hun postbode meegeven.”