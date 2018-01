Twee lichtgewonden nadat boom op auto valt 02u42 0

Op de Nieuwe Baan in Laakdal geraakten gisteren twee personen lichtgewond toen een boom op een auto viel. De Kempense brandweerkorpsen kregen in totaal meer dan honderd oproepen te verwerken over het stormweer.





Brandweerzone Kempen kreeg woensdag bijna honderd oproepen binnen naar aanleiding van het stormweer. De opvallendste melding kwam vanuit de Nieuwe Baan in Laakdal. Daar viel rond 12 uur een boom op een wagen waarin twee personen zaten. Beide inzittenden zijn met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Voor het overige kreeg brandweerzone Kempen vooral oproepen binnen over weggewaaide takken en dakpannen.





Brandweerzone Taxandria kreeg zo'n dertig oproepen binnen. Hier kwam de opvallendste melding vanuit de Gebroeders de Winterstraat in Wechelderzande. Daar stond volgens voorbijgangers een bouwkraan scheef. De brandweer ging ter plaatse, maar na controle bleek dat er geen stabiliteitsgevaar was.





Aan de Oostmalsesteenweg in Rijkevorsel kwam door de wind de puntgevel van een woning in aanbouw naar beneden. Terwijl de brandweer ter plaatse was, bleek ook de andere puntgevel niet stabiel te zijn. Uit voorzorg heeft de brandweer die puntgevel preventief naar beneden getrokken. Een naburige woning werd tijdelijk ontruimd om die werken uit te voeren, maar niemand raakte gewond.





In Ravels waaide het dak van een paardenstal deels weg.





Enkele paarden kregen brokstukken tegen zich en zijn gewond geraakt. (JVN)