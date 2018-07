Twee jaar cel geëist voor wervendief 07 juli 2018

De procureur in Turnhout vorderde twee jaar cel voor de 29-jarige Manuel L. uit Herentals. L. wordt verdacht van 26 diefstallen (vooral op bouwwerven) in de periode juli 2017-januari 2018. Zijn halfbroer Matthias D.C. en vriendin Sofie G. worden beschuldigd van medeplichtigheid.





Op 23 september vorig jaar werd Manuel L. op heterdaad betrapt bij een werfdiefstal in Westerlo. Na onderzoek kon hij worden gelinkt aan nog 25 vergelijkbare feiten in Herentals en omgeving. Bij een huiszoeking werden vervolgens meer dan twee containers gestolen materiaal gevonden, gaande van bosmaaiers tot stellingen.





In november kwam L. onder voorwaarden vrij uit voorhechtenis, waarna hij de draad gewoon weer oppikte. Bij een paar nieuwe feiten zou L. de hulp hebben gekregen van halfbroer Matthias D.C., die tijdelijk bij hem inwoonde. Op 17 januari werd L. opnieuw gearresteerd en wat later werd ook D.C. in de boeien geslagen. Beide heren - die allebei al een strafblad hebben - beledigden en bedreigden op een gegeven moment ook de onderzoeksrechter en enkele agenten. Al deze feiten kunnen L. 24 maanden cel kosten en D.C. 16 maanden.





Ook L.'s hoogzwangere vriendin Sofie G. stond gisteren terecht. Zij zou gestolen spullen te koop hebben aangeboden via het internet en wordt dus beschuldigd van heling. Gezien G.'s blanco strafblad werd er slechts een half jaar cel tegen haar gevorderd. De advocaat van G. hoopt op een voorwaardelijke straf: "Beklaagde moet in augustus bevallen en ze heeft vast werk als poetshulp." Uitspraak in dit dossier is voorzien op 13 juli. (KDC)