Op twee plaatsen in het centrum van Herentals werd in de nacht van donderdag op vrijdag ingebroken in voertuigen. In de Markgravenstraat werd het raam aan de passagierszijde ingeslagen. Ook in de Nieuwstraat werd een autoraampje ingeslagen. Hier stalen de daders kledij uit het voertuig. (JVN)