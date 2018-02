Twee dames gewond bij botsing met bloembak 19 februari 2018

02u31 3

Twee vrouwen zijn zaterdagmorgen gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Belgiëlaan. De bestuurster van de wagen, de 88-jarige D.L. uit Herentals, verloor om een onduidelijke reden even de controle over het stuur van haar wagen en botste tegen een bloembak, die geplaatst is als asverschuiving.





Door het ongeval belandde het voertuig op de zijkant. De gepensioneerde bestuurster en haar 30-jarige passagier D.S.K. punt werden met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.