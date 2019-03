Twaalf jongeren van Theaterling op de planken met ‘Twaalf’ Jef Tegenbos

08 maart 2019

14u22 0

Theaterling, het jongerengezelschap van Theaterspektakel uit Herentals, gaat op vrijdag 15 maart om 20 uur in première met ‘Twaalf’. Het zijn twaalf kinderen tussen 10 en 14 jaar die op de planken staan.

‘Twaalf’ handelt over het gevoel dat je verdwaald bent in je eigen gedachten en de weg naar de uitgang niet meer kan vinden. Over het gevoel dat er zoveel in je hoofd zit dat je er een boek over kan schrijven. Of het gevoel dat je, zoals in een droom, van bovenaf naar jezelf kan kijken.

Eva De Baets zorgde voor het concept, de tekst en de regie. Bram De Bruyckere, Charlotte Bervoets, Charlotte Snoeys, Fiana Van Looke, Kato Van Wolputte, Marie Snoeys, Marie Tack, Marie Van Wolputte, Molly De Smet, Milla Sprengers, Pitou Baeyens en Roos Leysen nemen de verschillende rollen voor hun rekening.

De opvoeringen hebben plaats in Chapelle, de oude cinemazaal van het Instituut van de Voorzienigheid, Wolstraat 27 in Herentals. Naast de première zijn er nog voorstellingen op zondag 17 maart om 15 uur, zaterdag 23 maart om 20 uur en zondag 24 maart om 19 uur. De toegang bedraagt 8 euro en 5 euro voor -12-jarigen. Kaarten zijn te verkrijgen in ‘t Schaliken, Grote Markt 35 in Herentals. Of via de website: tickets.schaliken.be.