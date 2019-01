Traditie leeft verder met twintigste haringbak Kristof Baelus

01 januari 2019

13u59 0 Herentals Aan het Dorpshuis in Morkhoven vond met oudjaar voor de twintigste keer vanuit privé-initiatief de haringbak plaats. Ook voor de nieuwjaarszangertjes was er heel wat lekkers voorzien.

Het initiatief ontstond vanuit een wielerclub, nadat deze ontbonden werd besloten de drie vrienden Ivo, Stefan en Erik om de traditie verder te zetten. Ondertussen bekommeren ze zich met drie al twintig jaar over haringliefhebbers en nieuwjaarszangertjes. “De kinderen krijgen bij ons gratis chocomelk en een zak met lekkers. We hebben zo’n 150 nieuwjaarszakjes voorzien en die zijn telkens op”, zegt Ivo Lambaerts. Voor de papa’s en de mama’s is er jenever en een boterham met spek voorzien. Met de winst hiervan maken ze de nieuwjaarszangertjes van 2019 weer blij. De kinderen kunnen deze traditie in het dorp wel smaken. “We krijgen hier elk jaar een zak met lekkere koeken in en een warme chocomelk, het is hier altijd leuk”, zegt Lien.