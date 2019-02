Tonnagebeperking in Kamergoor en Proostenbos Kristof Baelus

28 februari 2019

13u24 0 Herentals Vanaf maandag 4 maart geldt er een tonnagebeperking in Kamergoor en Proostenbos. Voertuigen die in beladen toestand meer wegen dan 3,5 ton, mogen niet meer door deze straten rijden. Plaatselijk verkeer is wel toegestaan.

De stad Herentals neemt deze beslissing in samenspraak met de gemeentebesturen van Olen en Geel. Daar wordt aansluitend een tonnagebeperking ingevoerd in de omgeving Heibloem-De Bleek. Uit onderzoek van de gemeente Olen blijkt dat het invoeren van een tonnagebeperking geen extra druk op de Sint-Jobsstraat met zich mee zal brengen.

“Het is nog een beslissing van het vorige stadsbestuur”, zegt Yoleen Van Camp. “De gemeente Olen meldde toend aan de stad Herentals een tonnagebeperking in te voeren in de omgeving Heibloem - De Bleek, omdat hier veel sluipverkeer plaatsvond. Aangezien dat gebied aan Herentals grenst was het aangewezen om toen te bekijken of de tonnagebeperking eventueel kon uitgebreid worden.”