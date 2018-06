Toeristen gaven vorig jaar 78,7 miljoen uit in de Kempen 28 juni 2018

02u55 0 Herentals Natuur en buitenactiviteiten. Dat zijn de twee aspecten waarmee de Kempen het meest charmeert bij vakantiegangers.

Dat blijkt uit een onderzoek dat provincie Antwerpen liet uitvoeren. In 2017 kreeg de regio bijna een half miljoen toeristen op bezoek. "Toerisme in de Kempen is big business", zegt Mariel Rosier van Toerisme Provincie Antwerpen. "De regio telt ruim 13.300 bedden voor toeristisch verblijf. 458.000 Belgische en Nederlandse vakantiegangers spendeerden er vorig jaar samen 78,7 miljoen euro."





Uit het onderzoek blijkt ook dat gezinnen vooral in een vakantiewoning of op een camping logeren. "Zij willen vooral tot rust komen in het groen en vullen hun verblijf verder met wandelen, een duik in een van de vele zwemvijvers en diverse buitensporten. Koppels en gezelschappen zonder kinderen kiezen vaker voor een korte trip met overnachting in een hotel of gastenkamer. Zij maken graag fiets- en wandeltochten.





82% van de respondenten in het onderzoek toonde zich tevreden over zijn vakantie in de Kempen. De provincie is tevreden met dat resultaat, maar gedeputeerde voor Toerisme Jan De Haes ziet toch enkele werkpunten. "De investeringen van de provincie Antwerpen in de uitbouw en kwaliteitscontrole van de fiets- en wandelnetwerken blijken een terechte keuze", zegt De Haes.





"Tegelijk onthouden we uit dit onderzoek dat de verblijfstoerist meer beleving wenst tijdens zijn trip. Het digitale routeplatform dat we binnenkort lanceren, vormt alvast een handig instrument om te communiceren over attracties en bezienswaardigheden langs de routenetwerken. Daarnaast willen we onze ToerismeAcademie Kempen verder uitbouwen." (JVN)