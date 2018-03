Toch geen ondergrondse parking aan Molenvest 09 maart 2018

02u39 0

Het idee om een ondergrondse parking aan Molenvest in te richten werd dinsdag tijdens de gemeenteraad van de baan geveegd. Het gemeentebestuur ging tijdens de gemeenteraad niet in op het voorstel van de N-VA-fractie om een studie te doen naar een ondergrondse parking aan de Molenvest. "Met het mobiliteitsplan Middenkempen willen we eigenlijk de auto zoveel mogelijk weg uit de stad", zegt schepen van Mobiliteit Jan Michielsen. N-VA gemeenteraadslid Stefan Verraedt vreest dat het verkeer in de Molenvest gaat toenemen door de twee kOsh-campussen en de nieuwe kunstencampus.





Auto niet nodig in centrum

"We zijn met de bouw van de kunstencampus niet over een nacht ijs gegaan", zegt schepen van Kunstonderwijs Ingrid Ryken (CD&V). "In het gebouw waar de kunstencampus zich gaat vestigen hebben we bekeken of we ondergronds een archiefruimte konden plaats én of er daaronder een mogelijkheid tot parking kon zijn. Helaas zijn die ondergrondse lagen te vochtig om daar een archiefruimte onder te voorzien, laat staan een parkingmogelijkheid." Volgens de schepenen is de auto in het centrum zelfs niet nodig. "De kinderen hoeven geen verplaatsing te maken, ze kunnen te voet van de school naar de kunstencampus. Trouwens, het merendeel van de leerlingen zijn minderjarig dus kunnen niet met de auto rijden maar komen vaak met de fiets." (MVBO)