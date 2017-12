Tobias Daneels wordt voorzitter Groen Herentals 02u25 128

Groen van Herentals trekt met een nieuwe, maar vooral jongere ploeg naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Tobias Daneels (30) wordt de nieuwe voorzitter van de lokale afdeling van Groen. Hij volgt daarbij Tom Van der Straeten op. Hans Van den Eynden wordt in de plaats van Lieve Snauwaerts de nieuwe secretaris. Hoewel de voormalige voorzitter en secretaris een beetje naar de achtergrond verdwijnen, blijven ze wel actief binnen de partij. Tobias Daneels is ook zeker niet onervaren. Al enkele jaren nam hij de communicatie van de partij op zich. "Ik denk dat we nu een mooie mix hebben van jong en oud", zegt Daneels.





De partij wil ook meer jongeren aantrekken. Evelyn Breugelmans (28) start vanaf 2018 een jongerenafdeling op bij Groen Herentals. "Groen is een partij die terecht populair is bij de jongeren. De bedoeling is om met concrete plannen op de proppen te komen die rechtstreeks de jeugd van onze stad helpen", aldus Breugelmans. Aan de lijst voor de verkiezingen wordt nog volop gewerkt. (TJW)