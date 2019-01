Tijdstip inhaalverbod vrachtwagens E313 aangepast na onderzoek Kristof Baelus

15 januari 2019

12u07 0 Herentals Op een gedeelte van de E313 kan je, zoals in Herentals, momenteel nieuwe verkeersborden vinden die aangeven dat het inhaalverbod voor vrachtwagens van kracht is tussen 5 uur en 20 uur en niet meer zoals voorheen tussen 5 uur en 19 uur.

Vroeger gold er op de Belgische 2x2 rijbanen een algemeen inhaalverbod voor vrachtwagens, tenzij een brod naast de weg dit uitdrukkelijk toeliet. In alle Europese landen is de wetgeving net omgekeerd.

Onlangs is het algemeen inhaalverbod op alle 2x2 rijbanen afgeschaft. Er geldt enkel nog een inhaalverbod voor vrachtwagens bij slecht weer. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts wil echter niet dat vrachtwagens bij droog weer overal zomaar mogen inhalen. Daarom liet Weyts een onderzoek uitvoeren waar een inhaalverbod aangewezen is.

Zo kan je onder andere op de E313 richting Luik van knooppunt ranst tot afrit Hasselt-West nieuwe verkeersborden vinden die aangeven dat inhalen voor vrachtwagens verboden is tussen 5 uur en 20 uur. Het inhaalverbod is ook van kracht in de andere richting.

Vanaf dit jaar zullen er hierop ook gerichtere controles gebeuren, minstens één mobiele camera in elke Vlaamse Provincie zal op veranderende locaties inhalende vrachtwagens betrappen. Ook zullen in Vlaanderen 38 vaste ANPR-camera’s in staat zijn om inhalende vrachtwagens te flitsen.