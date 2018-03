Theaterspektakel dient 'Gif' toe 10 maart 2018

Gisteren is Theaterspektakel uit Herentals in première gegaan met 'Gif'. Tien jaar na hun scheiding ontmoeten een man en een vrouw elkaar voor het eerst, op de plaats waar hun enig kind begraven ligt. De reden van hun samenkomst is een brief waarin de herbegrafenis van hun kind wordt aangekondigd omdat er gif in de bodem is gevonden.





De tekst van het verhaal, dat in meer dan vijftien landen werd opgevoerd, is van Lot Vekemans. De regie is in handen van Jelle De Grauwe. Els Heylen en Jos Peeters nemen de twee rollen voor hun rekening. Naast de première zijn er nog voorstellingen op 10, 15, 16, 17, 22, 23 en 24 maart telkens om 20 uur in de kamertheaterzaal van 't Hof op de Grote Markt. Tickets kosten 9 euro en 8 euro voor kortinghouders. Reseveren kan in 't Schaliken, Grote Markt 35 in Herentals of via www.tickets.schaliken.be (TJH)