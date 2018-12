Theaterspektakel brengt meest

Theaterspektakel brengt meest gespeelde thriller ter wereld

10 december 2018

11u05 0

Theaterspektakel brengt dit jaar een productie tijdens de eindejaarsperiode. Met ‘De Muizenval’ van Agatha Christie koos het stadstheater van Herentals voor een klassieker.

“De Muizenval werd in 1952 voor de eerste keer opgevoerd”, zegt Erik Goris, die de regie voor zijn rekening neemt. “Vandaag wordt het in Londen nog elke avond opgevoerd. Intussen hebben twaalf miljoen mensen het stuk gezien.”

“Het is al een tijdje geleden dat we nog een thriller hebben gebracht”, stelt voorzitter Serge Van Goubergen. “Met De Muizenval trekken we alle registers open.”

Jackie De Smet, Lennerd Goris, Vera Goris, Els Heylen, Frits Loos, Rik Rossenbacker, Dirk Savels en Serge Van Goubergen bevolken de cast. De voorstellingen worden gespeeld in de schouwburg van ‘t Schaliken, Grote Markt 35 in Herentals. Er is de avant-première op donderdag 27 december om 15 uur. ‘s Avonds is er om 20 uur de première. Op vrijdag 28, zaterdag 29 en zondag 30 december is het begin om 20 uur. Kaarten kosten 8 euro voor de avant-première en 11 euro voor de andere opvoeringen. Kortinghouders betalen 10 euro. Reserveren kan in ‘t Schaliken, Grote Markt 35 in Herentals. Telefoon: 014/21.90.88. Website: www.tickets.schaliken.be.